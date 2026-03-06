Pakistan Taliban'ın (TTP) Afganistan'dan saldırı organize ettiğini savunan İslamabad'ın iddiaları Afganistan yönetimi tarafından reddediliyor.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu hastanede görevli Dr. Asif İkbal tarafından açıklandı.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını ifade etti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da patlama: Fotoğraflar: Takvi

PAKİSTAN'DA TERÖR KRİZİ

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.