CANLI YAYIN
Geri

Pakistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pakistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesindeki bir kontrol noktasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu hastanede görevli Dr. Asif İkbal tarafından açıklandı.
  • Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.
  • Pakistan Taliban'ın (TTP) Afganistan'dan saldırı organize ettiğini savunan İslamabad'ın iddiaları Afganistan yönetimi tarafından reddediliyor.
  • Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılması için saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların kaldırıldığı hastanede görevli Dr. Asif İkbal, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Pakistan'da patlama: Fotoğraflar: Takvi

PAKİSTAN'DA TERÖR KRİZİ

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler