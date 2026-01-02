Pakistan'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

EL BOMBALI SALDIRI

Dawn gazetesine konuşan emniyet yetkilileri, Sibi bölgesinde dün yerel saatle 07.05'te el bombasıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Patlama sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirten polis yetkilileri, ihbar üzerine kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Emniyet yetkilileri, yaralananların hastaneye sevk edildiğini, polisin bölgede güvenlik önemlerini artırdığını ifade ederek, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.