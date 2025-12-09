Özgürlük coşkusu: Suriye'de yeni dönemin birinci yılı

1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Suriye halkı, devrimin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutladı.

EMEVİ CAMİİ'NDE HALKA SESLENDİ



Meydanlarda toplanan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın etti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Emevi Camii'ne gelerek Suriyelilere seslendi. Devrimin ardından Suriye direnişini yönettiği askeri kıyafetini ilk kez giyen EşŞara, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Kutlamalar askeri geçit töreni ile devam etti. Özgürlüğün kutlandığı Şam'da yeni ordunun geniş katılımıyla geçit töreni düzenledi. Helikopterler şehitleri anarak çok sayıda broşürü havadan bırakırken geçit töreni, helikopterlerden indirilen birliklerin Şam çevresindeki binalara inişiyle son buldu.



HİÇBİR ENGEL BİZİ DURDURAMAZ

Cumhurbaşkanı Şara, zafer konuşmasında "Allah'ın izniyle tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir engel bizi durduramaz. Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları kutluyorum" dedi.