Osmanlı torunu evini Adele’e kiraladı | ’Perili’ deyip çıktı!

Padişah torunu Ayşe Sutton, Sussex'teki lüks malikanesini Adele'e kiraya verdi. Ünlü şarkıcı, burada sadece 6 ay geçirdi. Ardından gazetelere çıkıp, "Bu ev perili, beni çok korkutuyor" dedi. Taşınıp gitti.

Sutton ve eşi de tarihi binayı satmak istedi. Fakat hiç alıcı gelmedi. "Kiralık" ilanları verildi. Yine kimse taşınmaya yeltenmedi. Çift, malikaneyi 13'e bölmeye niyetlendi. Bu kez komşuları itiraz etti. Olay mahkemeye gitti!

Fiyatı milyonlarca pound olan evin Adele yüzünden satılamadığını dile getiren Sutton, malikanenin değer kaybettiğini söyledi.