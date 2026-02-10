Orta Doğu yeniden gerildi! Trump'tan yeni tehdit: Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yaparız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail medyasına konuşan Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da çok daha kötü şeyler yaparız."dedi. Öte yandan İran'la müzakerelerden sonuç çıkmaması durumunda bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceklerini de ifade etti.