Orta Doğu yeniden gerildi! Trump'tan yeni tehdit: Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail medyasına konuşan Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da çok daha kötü şeyler yaparız."dedi. Öte yandan İran'la müzakerelerden sonuç çıkmaması durumunda bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceklerini de ifade etti.

