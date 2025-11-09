OpenAI’ye ABD’de şok davalar: ChatGPT intihara sürüklediği iddiasıyla 7 yeni dava açıldı

ABD'de ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka modelinin "tehlikeli önerilerde" bulunduğu ve kullanıcıları "intihara ve zararlı sanrılara" sürüklediği iddialarıyla yedi yeni davayla karşı karşıya kaldı. 16 yaşındaki Adam Raine'in intiharından önce modelin kendisine intihar yöntemleri tavsiye ettiği ve "bir intihar notu taslağı paylaşabilirim" teklifinde bulunduğu belirtildi. Raine'in babası Matt Raine yapay zekanın büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Açtığı davanın aslında başka intiharları önlemek için olduğunu belirten Matt Raine, "Yapay zeka can alıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN