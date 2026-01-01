NYT uyardı! Marmara için süper deprem alarmı verdiler... ABD neyin peşinde?

Amerikan The New York Times, 14 Aralık'ta Marmara Denizi'nde biriken devasa enerjiye dikkat çekerek yayımladıkları analizlerde 'süper deprem yaklaşıyor' ifadelerine yer vermişti. 2011'den bu yana kaydedilen 5.1, 5.2, 5.8 ve son olarak 23 Nisan 2025'teki 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıların, İstanbul'un güneyinde 1766'dan beri kilitli duran fay parçasına doğru bir "rotada" ilerlediğine dikkat çekti. Şimdi de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği deprem uyarısı yaptı. Büyükelçilik, olası bir depreme karşı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. Kapsamlı bir güvenlik duyurusu yayımlayan ABD Büyükelçiliği, "Deprem sırasında 'çök-kapan-tutun' formülü önemli. Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın" uyarısında bulundu. Sosyal medyada ABD Büyükelçiliği'ne tepki yağdı.

