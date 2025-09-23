PODCAST CANLI YAYIN

Norveç’in başkentinde patlama: Polis bölgeyi kapattı

Norveç’in başkenti Oslo’da bu akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede patlamamış patlayıcıların bulunabileceğini belirterek halka uzak durmaları çağrısında bulundu.

Norveç'in başkenti Oslo'da bu akşam saatlerinde Pilestredet ile Parkveien bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, çevrede patlamamış patlayıcıların bulunabileceğini belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını ve pencerelerden yaklaşmamalarını istedi. Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, tramvay hatları ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Patlamanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

