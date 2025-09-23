Norveç’in başkentinde patlama: Polis bölgeyi kapattı

Norveç'in başkenti Oslo'da bu akşam saatlerinde Pilestredet ile Parkveien bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Oslo'da patlama meydana geldi (Ekran görüntüsü)

PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, çevrede patlamamış patlayıcıların bulunabileceğini belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını ve pencerelerden yaklaşmamalarını istedi. Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, tramvay hatları ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı. Patlamanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.