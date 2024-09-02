Norveç Prensesi Louise, ABD’li şaman ile evlendi! Unvanını terk etti

Norveç Prensesi Märtha Louise (52), 19 Ağustos'ta ABD'li şaman Durek Verrett (49) ile Geiranger kasabasında özel bir törenle nikah kıydı. Törende gelinin ilk evliliğinden olan üç kızı da yer aldı. Çift, düğünün medya haklarını Hello dergisine ve Netflix'e sattı. Bu evlilikle birlikte Louise'nin kraliyet unvanlarını terk ettiği açıklandı.

Çiftin ilişkisi ve evliliği, Norveç'te büyük tartışmalara yol açtı. Kraliyet sarayı ve Norveç parlamentosunun bazı üyeleri, çifti ticari faaliyetlerini prensesin kraliyet statüsüyle ilişkilendirdikleri için kınadı. MÄrtha Louise, Durek Verrett'in "harika bir adam" olduğunu anlattı.