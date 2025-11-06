PODCAST CANLI YAYIN

New York’ta tarihi seçim! Filistin destekçisi Zohran Mamdani başkan oldu

New York’ta yapılan seçimleri kazanan Demokrat Partili Zohran Mamdani, kentin yeni belediye başkanı seçildi. 34 yaşındaki Müslüman belediye başkanı, İsrail’de korkuya neden oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
New York’ta tarihi seçim! Filistin destekçisi Zohran Mamdani başkan oldu

New York siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş hikayesi yaşanıyor. Sadece bir yıl önce kimsenin adını dahi bilmediği yerel meclis üyesi Zohran Mamdani, bugün New York Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Mamdani, kariyeri boyunca hem ırkçılığa hem de İslamofobiye maruz kaldı. Buna rağmen geri adım atmayan genç siyasetçi, seçmenleriyle kurduğu samimi bağ sayesinde tarihi bir zafere imza attı.

Bu zafer Tel Aviv'de büyük paniğe neden oldu. Her platformda Gazze'yi savunan Zohran Mamdani'nin seçilmemesi için 26 Yahudi dolar milyarderi bir araya geldi. Michael Bloomberg, Ronald Lauder, Bill Ackman, Daniel Loeb, Barry Diller ve Alice Walton gibi zenginler, Tel Aviv'in isteği üzerine Filistin destekçisi Zohran Mamdani'ye karşı milyarlarca dolar harcadı. Ancak tüm bu çaba sonuç vermedi ve Mamdani bir Filistin savunucusu olarak New York'un yeni başkanı oldu.


NETANYAHU TUTUKLANSIN


Mamdani, İsrail'in Gazze soykırımı sonrası ABD'deki Filistin'e destek eylemlerinin merkezlerinden biri olan New York'ta Filistinli aktivistlerin öne çıkan yüzlerinden biri. New York'un yeni belediye başkanının rakibine 9 puan fark atarak kazandığı seçimlerde İsrail'in saldırılarına ve Cumhuriyetçilerin İsrail'e verdiği askerî ve ekonomik desteğe duyulan tepki de etkili oldu. Mamdani, İsrail ile ticari bağların kesilmesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kente adım attığı anda tutuklanması gerektiğini söyledi.


SEÇİM NOTLARI

New York Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, son 50 yılda bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım oldu.

Cumhuriyetçi Andrew Cuomo ise yüzde 41,6, Curtis Sliwa ise yüzde 7,1 oy aldı.

Trump Cumhuriyetçilerin seçimleri, kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini söyledi.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "İsrail için kara bir gün" dedi.


MAMDANİ KİMDİR?


18 Ekim 1991 tarihinde Uganda'nın Kampala şehrinde doğan ve burada büyüyen Zohran Kwame Mamdani, yedi yaşında ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Babası Mahmood Mamdani, Hint kökenli Ugandalı bir akademisyen ve siyasi yorumcu. Columbia Üniversitesi'nde antropoloji, siyaset bilimi ve Afrika çalışmaları alanında dersler veren baba Mamdani, Kampala Uluslararası Üniversitesi'nin rektörü olarak da tanınıyor. Annesi Mira Nair ise 'Mississippi Masala' ve 'Monsoon Wedding' gibi filmleriyle tanınan ünlü bir yönetmen ve yapımcı.


Zohran Mamdani'nin eşi Rama, 27 yaşında Suriye asıllı Amerikalı. Kentin en başarılı sanat uzmanlarından biri.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
Türk Telekom
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi