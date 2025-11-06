New York’ta tarihi seçim! Filistin destekçisi Zohran Mamdani başkan oldu

New York siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş hikayesi yaşanıyor. Sadece bir yıl önce kimsenin adını dahi bilmediği yerel meclis üyesi Zohran Mamdani, bugün New York Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Mamdani, kariyeri boyunca hem ırkçılığa hem de İslamofobiye maruz kaldı. Buna rağmen geri adım atmayan genç siyasetçi, seçmenleriyle kurduğu samimi bağ sayesinde tarihi bir zafere imza attı.

Bu zafer Tel Aviv'de büyük paniğe neden oldu. Her platformda Gazze'yi savunan Zohran Mamdani'nin seçilmemesi için 26 Yahudi dolar milyarderi bir araya geldi. Michael Bloomberg, Ronald Lauder, Bill Ackman, Daniel Loeb, Barry Diller ve Alice Walton gibi zenginler, Tel Aviv'in isteği üzerine Filistin destekçisi Zohran Mamdani'ye karşı milyarlarca dolar harcadı. Ancak tüm bu çaba sonuç vermedi ve Mamdani bir Filistin savunucusu olarak New York'un yeni başkanı oldu.



NETANYAHU TUTUKLANSIN



Mamdani, İsrail'in Gazze soykırımı sonrası ABD'deki Filistin'e destek eylemlerinin merkezlerinden biri olan New York'ta Filistinli aktivistlerin öne çıkan yüzlerinden biri. New York'un yeni belediye başkanının rakibine 9 puan fark atarak kazandığı seçimlerde İsrail'in saldırılarına ve Cumhuriyetçilerin İsrail'e verdiği askerî ve ekonomik desteğe duyulan tepki de etkili oldu. Mamdani, İsrail ile ticari bağların kesilmesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kente adım attığı anda tutuklanması gerektiğini söyledi.



SEÇİM NOTLARI

New York Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, son 50 yılda bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım oldu.

Cumhuriyetçi Andrew Cuomo ise yüzde 41,6, Curtis Sliwa ise yüzde 7,1 oy aldı.

Trump Cumhuriyetçilerin seçimleri, kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini söyledi.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "İsrail için kara bir gün" dedi.



MAMDANİ KİMDİR?



18 Ekim 1991 tarihinde Uganda'nın Kampala şehrinde doğan ve burada büyüyen Zohran Kwame Mamdani, yedi yaşında ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Babası Mahmood Mamdani, Hint kökenli Ugandalı bir akademisyen ve siyasi yorumcu. Columbia Üniversitesi'nde antropoloji, siyaset bilimi ve Afrika çalışmaları alanında dersler veren baba Mamdani, Kampala Uluslararası Üniversitesi'nin rektörü olarak da tanınıyor. Annesi Mira Nair ise 'Mississippi Masala' ve 'Monsoon Wedding' gibi filmleriyle tanınan ünlü bir yönetmen ve yapımcı.



Zohran Mamdani'nin eşi Rama, 27 yaşında Suriye asıllı Amerikalı. Kentin en başarılı sanat uzmanlarından biri.