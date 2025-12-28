PODCAST CANLI YAYIN

New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından düşmesi üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından düşmesi sonucu bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD’de iki helikopter havada çarpıştı

Olay, eyaletin Hammonton kentinde meydana geldi. Çarpışmanın ardından helikopterlerin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, helikopterlerde bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmazken, can kaybı ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hammonton Havaalanı yakınlarında yaşanan kazaya tanıklık eden görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü, diğerinin ise düşüş sırasında alev aldığını ifade etti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Zelenskiy masaya oturmadan Trump Putin’le konuştu
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"