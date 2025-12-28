New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından düşmesi sonucu bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD’de iki helikopter havada çarpıştı

Olay, eyaletin Hammonton kentinde meydana geldi. Çarpışmanın ardından helikopterlerin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, helikopterlerde bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmazken, can kaybı ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hammonton Havaalanı yakınlarında yaşanan kazaya tanıklık eden görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü, diğerinin ise düşüş sırasında alev aldığını ifade etti. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.