Netflix, Disney+ ve Prime Video İngiltere’nin kıskacında: İçerik ihlallerine ceza kesilecek

ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARI ZORUNLU HALE GELİYOR Yeni düzenleme yalnızca içerik denetimiyle sınırlı kalmayacak. Platformlara erişilebilirlik alanında da yeni yükümlülükler getirilecek. Buna göre içeriklerin en az yüzde 80'inde altyazı, yüzde 10'unda sesli betimleme ve yüzde 5'inde işaret dili seçeneği bulunması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işitme ve görme engelli kullanıcıların dijital içeriklere daha kolay erişmesi amaçlanıyor.

"DEĞİŞİME HERKES UYUM SAĞLAMALI" İngiltere Medya Bakanı Ian Murray, düzenlemeye ilişkin açıklamasında izleyicilerin giderek canlı televizyon yerine isteğe bağlı dijital platformları tercih ettiğini belirtti. Murray, "Değişime herkes uyum sağlamalı" diyerek, yayın platformlarında sunulan geniş içerik yelpazesinden tüm vatandaşların eşit şekilde yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Yeni erişilebilirlik kurallarının Ofcom denetiminde uygulanacağını belirten Murray, düzenlemenin özellikle görme ve işitme engelliler açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

İZLEYİCİLERE DOĞRUDAN ŞİKAYET HAKKI Düzenleme kapsamında kullanıcılar, dijital platformlarda yayımlanan içeriklerle ilgili şikayetlerini doğrudan Ofcom'a iletebilecek. Kurum, ihlal tespit edilmesi halinde platformlara yönelik soruşturma açabilecek. Kurallara uymayan şirketlere ihlal başına 250 bin sterline kadar para cezası veya İngiltere gelirlerinin yüzde 5'ine kadar yaptırım uygulanabilecek.