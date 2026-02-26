Netflix, Disney+ ve Prime Video İngiltere’nin kıskacında: İçerik ihlallerine ceza kesilecek
İngiltere’de dijital yayın platformlarına yönelik yeni düzenleme kapsamında Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi platformlar televizyon kanallarıyla benzer yayın kurallarına tabi tutulacak. Ofcom’un denetim yetkisi genişletilirken, içerik ihlallerine para cezası uygulanabilecek ve platformlara erişilebilirlik zorunlulukları getirilecek.
İngiltere'nin medya düzenleyici kurumu Ofcom, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarının artık geleneksel televizyon kanallarıyla benzer yayın kurallarına tabi tutulacağını açıkladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte dijital platformlar içerik standartları, erişilebilirlik yükümlülükleri ve izleyici şikayetleri açısından daha sıkı denetim kapsamına alınacak.
DİJİTAL PLATFORMLARA YAPTIRIM YOLU AÇILIYOR
Türkiye'deki RTÜK'e benzer yetkilere sahip olan ve televizyon, radyo ile telekomünikasyon sektörlerini devlet adına denetleyen Ofcom'un yetki alanı genişletiliyor.
Bu kapsamda kurum, dijital yayın platformlarına yönelik soruşturma başlatabilecek ve ihlaller halinde doğrudan ceza uygulayabilecek.
500 BİN İZLEYİCİ SINIRI GETİRİLECEK
İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre düzenleme, 2024 Medya Yasası çerçevesinde yürürlüğe girecek.
Yeni kurallar, ülkede 500 binden fazla izleyiciye ulaşan tüm dijital yayın platformlarını kapsayacak.
TELEVİZYON YAYIN İLKELERİ DİJİTALE TAŞINIYOR
Belirlenen izleyici eşiğini aşan platformlar, televizyon kanallarının uymak zorunda olduğu yayın standartlarına tabi olacak.
Bu çerçevede içeriklerin "zararlı, yanıltıcı veya kamuoyunu olumsuz etkileyebilecek" unsurlar içermemesi gerekecek.
Özellikle haber içeriklerinde doğruluk ve tarafsızlık kriterleri öne çıkarılırken çocukların ve hassas grupların korunmasına yönelik kurallar da genişletilecek. Böylece dijital yayıncılar ile geleneksel medya arasındaki düzenleme farkının azaltılması hedefleniyor.
ERİŞİLEBİLİRLİK STANDARTLARI ZORUNLU HALE GELİYOR
Yeni düzenleme yalnızca içerik denetimiyle sınırlı kalmayacak. Platformlara erişilebilirlik alanında da yeni yükümlülükler getirilecek.
Buna göre içeriklerin en az yüzde 80'inde altyazı, yüzde 10'unda sesli betimleme ve yüzde 5'inde işaret dili seçeneği bulunması zorunlu olacak.
Düzenlemeyle işitme ve görme engelli kullanıcıların dijital içeriklere daha kolay erişmesi amaçlanıyor.
"DEĞİŞİME HERKES UYUM SAĞLAMALI"
İngiltere Medya Bakanı Ian Murray, düzenlemeye ilişkin açıklamasında izleyicilerin giderek canlı televizyon yerine isteğe bağlı dijital platformları tercih ettiğini belirtti.
Murray, "Değişime herkes uyum sağlamalı" diyerek, yayın platformlarında sunulan geniş içerik yelpazesinden tüm vatandaşların eşit şekilde yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.
Yeni erişilebilirlik kurallarının Ofcom denetiminde uygulanacağını belirten Murray, düzenlemenin özellikle görme ve işitme engelliler açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.
İZLEYİCİLERE DOĞRUDAN ŞİKAYET HAKKI
Düzenleme kapsamında kullanıcılar, dijital platformlarda yayımlanan içeriklerle ilgili şikayetlerini doğrudan Ofcom'a iletebilecek.
Kurum, ihlal tespit edilmesi halinde platformlara yönelik soruşturma açabilecek. Kurallara uymayan şirketlere ihlal başına 250 bin sterline kadar para cezası veya İngiltere gelirlerinin yüzde 5'ine kadar yaptırım uygulanabilecek.
OFCOM NEDİR?
Ofcom, Birleşik Krallık'ta televizyon, radyo ve telekomünikasyon sektörlerini denetlemekle görevli resmi düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteriyor. Kurum, yayın içerik standartlarını belirliyor, tüketici şikayetlerini inceliyor ve ihlallerde yaptırım uygulama yetkisine sahip bulunuyor.