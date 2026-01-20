Netanyahu’nun Gazze hezeyanı! Knesset’te kendini kaybetti “Türk gücü olmayacak” dedi

Knesset'te konuşan Netanyahu, Türkiye ve Katar'ı "İsrail düşmanı" olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze'yi yönetmek üzere kurduğu organlarda yer almayacağını iddia etti.

Netanyahu ve Trump, DHA

ABD İLE ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Tel Aviv her defasında Gazze'de Türk gücü olmayacağını söylüyor ve öte yandan ABD ise Türkiye'nin bölgede yer alacağını belirtiyor. Netanyahu ABD ile anlaşmazlık içinde olduğunu açıkça söylerken İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan bir kaynak ise Gazze Barış Kurulu oluşumunun Netanyahu ile koordine edildiğini ve kamuoyuna yaptığı itirazların göstermelik olduğunu belirtti.