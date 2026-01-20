Netanyahu’nun Gazze hezeyanı! Knesset’te kendini kaybetti “Türk gücü olmayacak” dedi
Netanyahu, Knesset’te Türkiye ve Katar’ı “İsrail düşmanı” ilan ederek Gazze’de yer almayacaklarını öne sürdü. ABD’ ise aksini söylerkenb Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etti. Tel Aviv ABD ile Gazze konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını iddia ederken İsrail basını anlaşmazlık gösterisini işaret etti.
Tel Aviv'de Gazze hezeyanı katlanarak artıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Knesset'te yaptığı konuşmada Türk ve Katar güçlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını söyledi.
KNESSET'TE HEZEYAN
Gazze ateşkesinde ikinci aşamaya geçilirken Netanyahu'nun Türk korkusu arttı.
Knesset'te konuşan Netanyahu, Türkiye ve Katar'ı "İsrail düşmanı" olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi yönetmek üzere kurduğu organlarda yer almayacağını iddia etti.
ABD İLE ANLAŞMAZLIK İDDİASI
Tel Aviv her defasında Gazze'de Türk gücü olmayacağını söylüyor ve öte yandan ABD ise Türkiye'nin bölgede yer alacağını belirtiyor. Netanyahu ABD ile anlaşmazlık içinde olduğunu açıkça söylerken İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan bir kaynak ise Gazze Barış Kurulu oluşumunun Netanyahu ile koordine edildiğini ve kamuoyuna yaptığı itirazların göstermelik olduğunu belirtti.
NETANYAHU'NUN OFİSİ "BİZE DANIŞMADILAR" DEDİ
Cumartesi günü Netanyahu, Gazze'nin yeniden inşasını denetleyecek yetkililerin seçimi konusunda Beyaz Saray'ı eleştirdi ve kendisine danışılmadığını belirtti. Netanyahu'nun ofisinden cumartesi günü İbranice olarak yapılan açıklamada, "Barış Kurulu'na bağlı olan Gazze yürütme komitesinin bileşimi İsrail ile koordine edilmemiştir ve İsrail politikasına aykırıdır"denildi.