Netanyahu Gazze’de ateşkesi bozdu: Trump’tan sert uyarı

Terörist devlet İsrail’in başbakanı Netanyahu, Gazze’de ateşkesi bozmak için birçok noktaya saldırı başlattı. ABD Başkanı Trump da sert bir uyarı yaptı

Washıngton, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması ve ateşkesi bozmaya yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu'ya tepkili.
ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu sert bir şekilde uyardığı iddia edildi. Hatta Trump'ın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın bölgeye gitmesi için emir verdiği ortaya çıktı. ABD'nin, Gazze'de kontrolü bizzat ele alma hazırlığında olduğu ve Türkiye'den gönderilecek AFAD ekiplerinin bölgeye girebilmesi için İsrail'e baskı yaptığı belirtildi. Netanyahu'nun ise kabinedeki bazı isimleri topladığı ve bu konuda bir görüşme yaptığı öğrenildi. İsrail medyasına göre kabinedeki isimler ikiye bölündü.

