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Ne ayaksınız!

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eşi Sara, Japon mevkidaşı Abe için evlerinde bir yemek verdi! Rus şefin yaptığı tatlı ayakkabıda servis edildi! Japonlar'ın öfkesi yeri göğü inletti: En yüksek düzeyde saygısızlık

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2018 Güncelleme 08 Mayıs 2018, 01:56
Ne ayaksınız!

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Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve eşi Akie, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara, evlerinde Abe ile eşi için bir yemek daveti verdi. Ancak gece krizle bitti. Çünkü Netanyahu'nun, Kudüs'teki evinde verilen yemeğin tatlısı ayakkabı içinde servis edildi. Ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine sunduğu tatlı ortamı gerdi. Adını açıklamak istemeyen Japon diplomat, Şef Moshe'nin o gece ile ilgili olarak sunumuyla hedefine ulaşamadığını söyledi. Söz konusu diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü Şef Moshe'in ne yapmaya çalıştığını anlayamadık. Mizah ise komik olduğunu düşünmüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

'APTALCA VE DUYARSIZCA'
Japonya'da görev yapan bir İsrail diplomatı ise bu sıradışı seçimin "aptalca ve duyarsızca" alınmış bir karar olduğunu söyledi. İsrailli diplomat, şöyle devam etti: "Japon kültüründe bir ayakkabıdan daha aşağılık bir şey yoktur. Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabı ile giriyor. Bu bir başarısızlık ve diplomatik alay konusu. En yüksek düzeyde saygısızlık. Bir Yahudi'ye domuz şeklinde bir kapta çikolata verilmesi gibidir..."


DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI
Japon kültüründe eve girmeden önce ayakkabı çıkarılır. Japonlar bu konuda çok hassas. İsrail'in tavrı bu yüzden büyük hakaret.
İsrail şaşırttı mı. Tabii ki hayır!
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