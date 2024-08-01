NATO ve AB’den Rusya’ya ’birlik’ mesajı: Siyasi tutukluların serbest bırakılmasından memnunuz

Medya özgürlüğü ve barışçıl muhalefet hakkının "işleyen bir toplum için hayati önem taşıdığını" kaydeden Dakhlallah, "Halen haksız yere tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE TAKASTAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'da yapılan takas operasyonuna ilişkin olarak, "AB, vatandaşlarının Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatlamıştır." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilci Borrell, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AB, aralarında AB vatandaşlarının da bulunduğu bir dizi siyasi mahkumun Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatlamıştır."

Serbest bırakılan isimlerin "siyasi nedenlerle haksız yere zulüm gördüğü, hapsedildiği ve tahammül edilemez koşullarda tutulduğunu" belirten Borrell, "Siyasi mahkumlar ve halen Rusya ve Belarus cezaevlerinde haksız yere tutuklu bulunan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.