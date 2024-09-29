Nasrallah’ın ölüm talimatı New York’tan mı verildi?

İsrail, 17 Eylül'deki "çağrı cihazları" saldırısındaki gibi teknik takip yaptı. Özellikle Hizbullah karargahını hedef aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 140 nokta, "Beton delen" Bunker Buster'larla bombalandı. 11 kişi öldü, 100'lerce insan yaralandı.

Saldırılarda, Hizbullah lideri Nasrallah, komutan Ali Karaki ve birçok üst düzey ismin şehit düştüğü açıklandı.

İran dini lideri Hamaney, güvenli bir yere alındı. "Pişman olacaklar! Bölgenin kaderini biz belirleyeceğiz" diye çıkıştı.

İsrail, "Vur emri, aynı anda BM kürsüsünde konuşan Netanyahu'dan geldi" açıklamasını yaptı.

Hizbullah, karşılık olarak İsrail'e bomba yağdırdı. Irak'ta 3 gün yas ilan edilmesi kararlaştırıldı.

EMİR BM KÜRSÜSÜNDEN

İngiliz medyasında çıkan habere göre İsrailli bir yetkili Netanyahu'nun ABD ziyaretinin Hizbullah'ı yanıltmak için kurgulanan bir aldatmaca olduğunu ve İsrail başbakanının Nasrallah'ın öldürülmesi için talimatı New York'ta verdiğini iddia etti.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıkladı. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" denildi. Hizbullah da olayı doğruladı. İngiliz medyasındaki habere göre üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler için New York'a yaptığı ziyaret aldatmacadan ibaretti. Hizbullah hedeflerine yoğun bombardıman Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşmadan birkaç saat sonra başladı. İsmi açıklanmayan İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun New York'ta olması Hizbullah lideri Nasrallah'ı, İsrail başbakanı uzaktayken kendisinin güvende olduğuna inandırmak için tasarlanmıştı" İddialara göre Netanyahu Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı arayarak ağır bombardıman talimatı verdi. Aynı gün, saat 17.00'den sonra, Nasrallah'ın bulunduğu düşünülen Beyrut'taki konutlara saldırılar başladı.

FÜZELERİ ABD HEDİYE ETTİ

BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu konulu toplantısında konuşan Trump, "İsrail rejimi bu (dün) sabah, ABD tarafından kendilerine hediye edilen 2 bin 300 kiloluk sığınak delici füzeleri kullanarak Beyrut'taki yerleşim bölgelerini vurdu" dedi. Beyaz Saray da "ABD Başkanı Pentagon'a ABD güç pozisyonunu ayarlayın" talimatı verdiğini duyurdu.

HAMANEY YER DEĞIŞTIRDI

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada Müslümanlara "Lübnan halkının ve gururlu Hizbullah'ın yanında olmak ve onlara kötü rejime (İsrail'e) karşı mücadelede yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları" çağrısında bulundu. Tahran'ın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Tahran'dan bilgi alan iki bölge yetkilisi, dini lider Hamaney'in ülke içinde, güvenlik önlemlerinin artırıldığı güvenli bir yere nakledildiğini söyledi.