Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi

Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremin Çin'de ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hisssedildiği bilidirildi.
YÜZME HAVUZLARI TAŞTI
Myanmar merkezli depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildiği bildirildi. Bangkok'ta yüzlerce kişinin binalardan sokaklara çıktığı belirtildi. Görgü tanıkları, insanların panik halinde sokaklara döküldüğünü ve yüzme havuzlarından su sıçradığını söyledi.
Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da yaşayan bir kişi, depremin ani ve "çok güçlü" olduğunu söyledi İsminin açıklanmasını istemeyen Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'dan bir vatandaş CNN'e konuştu ve "Depremi yaklaşık bir dakika kadar hissettik ve sonra binadan dışarı koştuk. Binalardan dışarı koşan başka insanlar da gördük. Çok ani ve çok güçlüydü." dedi.
İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir güçlü artçı sarsıntı daha meydana geldiği bildirildi.
Sarsıntı Tayland'ın başkenti Bangkok'a kadar hissedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, cuma günü öğleden sonra Myanmar'ın merkezinde 7,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.
USGS, depremin Myanmar'ın Sagaing kasabasının 16 kilometre (10 mil) kuzey kuzeybatısında yerel saatle 12:50 civarında meydana geldiğini bildirdi.