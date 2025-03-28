Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi

"DEPREMİ YAKLAŞIK BİR DAKİKA HİSSETTİK"

Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da yaşayan bir kişi, depremin ani ve "çok güçlü" olduğunu söyledi İsminin açıklanmasını istemeyen Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'dan bir vatandaş CNN'e konuştu ve "Depremi yaklaşık bir dakika kadar hissettik ve sonra binadan dışarı koştuk. Binalardan dışarı koşan başka insanlar da gördük. Çok ani ve çok güçlüydü." dedi.