Muhabire tank çarptı: Suriye'deki canlı yayın kabusa döndü
Suriye'deki Layramoun Kavşağı’nda askeri hareketliliği aktaran Syria TV muhabiri Ammar Jaber, yayın sırasında arkasından gelen tankın çarpmasıyla yere yığıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Suriye'de, Şam yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'ye tanıdığı tahliye süresinin sona ermesiyle birlikte sahada askeri hareketlilik artarken, bölgeden gelen görüntüler tansiyonun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi.
Halep'teki gelişmeleri aktarmak üzere kentin stratejik noktalarından Layramoun Kavşağı'nda canlı yayın yapan Ammar Jaber, yayın sırasında yaşanan kazayla ölümle burun buruna geldi. Syria TV muhabiri Jaber, askeri hareketliliği anlatırken arkasından gelen bir tankın çarpması sonucu yere yığıldı.
O anlar, canlı yayında saniye saniye ekranlara yansırken stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. Sunucunun endişeli şekilde "Ammar, neler oluyor? İyi misin?" soruları duyuldu.
Kısa bir aranın ardından yeniden yayına bağlanan Jaber, yaşananların bir "tank kazası" olduğunu belirtti. Muhabir, "Allah'a şükürler olsun, sadece bir tank kazasıydı. Bacağım yere çarptı ama iyiyim." ifadelerini kullanarak yayını sürdürdü. Olay, Halep'te artan askeri hareketliliğin sahadaki gazeteciler için taşıdığı riski bir kez daha gözler önüne serdi.