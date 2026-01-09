Muhabire tank çarptı: Suriye'deki canlı yayın kabusa döndü

Kısa bir aranın ardından yeniden yayına bağlanan Jaber, yaşananların bir "tank kazası" olduğunu belirtti. Muhabir, "Allah'a şükürler olsun, sadece bir tank kazasıydı. Bacağım yere çarptı ama iyiyim." ifadelerini kullanarak yayını sürdürdü. Olay, Halep'te artan askeri hareketliliğin sahadaki gazeteciler için taşıdığı riski bir kez daha gözler önüne serdi.

