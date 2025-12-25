Moskova’da bombalı saldırı! İki polis ve bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova'da emniyet görevlilerine yönelik bombalı saldırı sonucunda iki polis ile olay yeri yakınındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. RPolislerin şüpheliye yaklaşarak gözaltına almak istemesi üzerine patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu iki polis memuru ile olay esnasında polislerin yakınında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın iki gün önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov'a yönelik suikast yapılan caddenin yakınında gerçekleşmesi dikkati çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN