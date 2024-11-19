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Mike Tyson ile Jake Paul düellosunda 'round girl' Sydney 430 bin takipçi kazandı!

Yılın boks maçında, Tyson 50 milyon dolar, Paul 40 milyon dolar, ‘’round girl’’ Sydney ise 430 bin takipçi kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Mike Tyson ile Jake Paul düellosunda ’round girl’ Sydney 430 bin takipçi kazandı!

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Hafta sonu yapılan Mike Tyson ile Jake Paul düellosu, 60 milyon izleyici ile rekor kırdı. Paul'e hakem kararıyla yenilen efsane boksör Tyson, sponsor geliriyle birlikte 50 milyon dolar kazandı.

Maçın galibi Paul ise 40 milyon dolar aldı. Maç esnasında X hesabından canlı yayın yapan bir kullanıcının içeriği, anlık 3 milyon görüntülemeyi aştı. 8 raund'luk mücadelede organizatörler de kasasına para akıttı. NFL takımı Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik stadındaki dövüşte, 18 milyon dolar hasılat elde edildiği açıklandı. Karşılaşmada ''round girl'' olarak görev yapan model Sydney Thomas da ringten mutlu ayrıldı. Maç öncesi 100 binin altında takipçisi olan model kadın, dövüş sonrası 530 bin takipçiyi aşarak sosyal medyada gündem olmayı başardı. Model, en çok arananlar listesine girdi.

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