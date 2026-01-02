PODCAST CANLI YAYIN

Meksika 6,5 ile sallandı! Devlet Başkanı Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meksika 6,5 ile sallandı! Devlet Başkanı Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5’lik deprem Meksika’yı salladı

MEKSİKA'DA 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Meksika'nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı, Ekran Görüntüsü

SHEINBAUM BASIN TOPLANTISINI YARIDA KESTİ

Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN