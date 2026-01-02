Meksika 6,5 ile sallandı! Devlet Başkanı Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı
Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı.
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6,5’lik deprem Meksika’yı salladı
MEKSİKA'DA 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Meksika'nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
SHEINBAUM BASIN TOPLANTISINI YARIDA KESTİ
Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.