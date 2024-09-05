Matthew Perry’in uyuşturucudan ölümüyle ilgili şoke eden ayrıntı!

ABD'de 'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry, geçen yıl uyuşturucu aldığı için evinde jakujide hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi hapse gönderildi. Perry'nin uyuşturucudan ölümü sonrası hakkında soruşturma açılan Jasveen Sangha'nın Hollywood çevrelerinde Ketamin Kraliçesi olarak tanındığı iddia edildi.

Geçen ay gözaltına alınan Sangha'nın yaklaşık beş yıl boyunca Los Angeles'ta büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçısı haline geldiği kaydedildi. Savcı, Sangaha'nın "Ölüme neden olmaktan" suçlandığını kaydetti. Yaklaşık 10 yıla kadar hapsini istedi.