Mars'ta yaşama dair en güçlü kanıt! NASA'nın keşif aracı buldu

Yellowknife Bay bulguları, Perseverance aracının Cheyava Falls bölgesinde bulduğu kanıtların ardından antik Mars yaşamı lehine en güçlü ikinci kanıt olarak görülüyor.

Dünya'daki benzer yoğunluktaki alkanların canlı organizmalar tarafından üretildiği biliniyor ancak Mars için kesin kanıt henüz bulunmuyor.

Bilim insanları, bu yoğunluktaki organik maddenin meteoritler, uzay tozları veya atmosferik kimyasal çökelmelerle oluşamayacağını belirtiyor.

Araştırmacılar, Mars yüzeyinde bir dönem milyonda 120 ila 7 bin 700 parça arasında organik madde bulunduğunu tahmin ediyor.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Alexander Pavlov ve ekibi, Mars'ta bulunan alkan moleküllerinin 78 milyon yıl önce yüzeye çıktığını ve radyasyona maruz kalmadan önce günümüzdeki ölçümlerden en az 2 bin kat fazla olduğunu saptadı.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Dr. Alexander Pavlov ve ekibi, söz konusu moleküllerin milyarlarca yıl yer altında kaldıktan sonra 78 milyon yıl önce yüzeye çıktığını saptadı.

Kozmik radyasyonun bu süreçteki yıkıcı etkisini hesaplayan bilim insanları, alkanların radyasyona maruz kalmadan önce günümüzdeki ölçümlerden en az 2 bin kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Buna göre, bir dönem Mars yüzeyinde milyonda 120 ila 7 bin 700 parça arasında organik madde bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, bu denli yüksek bir organik yoğunluğun karbon zenginliğine sahip meteoritler, uzay tozları veya antik Mars atmosferindeki kimyasal çökelmelerle oluşamayacağını vurguluyor.

Çalışmada, hidrotermal bacaların bu molekülleri üretme ihtimali de değerlendirildi ancak 120 ppm ve üzerindeki bir yoğunluğun, bölgedeki karbonat oranlarıyla uyumsuz olduğu belirlendi.

Dünya'daki benzer yoğunluktaki alkanların tamamen canlı organizmalar tarafından üretildiği biliniyor. Bilim insanları Mars için de aynı durumun geçerli olabileceğini belirtmekle birlikte, henüz keşfedilmemiş kimyasal süreçlerin ihtimalini de dışlamıyor.

Perseverance aracının Cheyava Falls bölgesinde bulduğu kanıtların ardından, Yellowknife Bay bulguları antik Mars yaşamı lehine en güçlü ikinci kanıt olarak görülüyor.

Mars'tan örnek getirme misyonlarının bütçe kesintileri nedeniyle belirsizliğini koruması, roverların sunduğu bu verilerin uzun bir süre daha "en olası kanıt" olarak kalmasına neden olacak.

