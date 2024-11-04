Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley minik yavrularını kucaklarına aldı

Başrolünü üstlendiği 'Barbie' filmiyle gişede büyük başarı elde eden Margot Robbie'nin, Temmuz ayında İtalya'nın Como Gölü'nde tatildeyken çekilen fotoğraflarıyla bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların ardından yakın çevresi, oyuncunun hamileliğini doğrulamıştı. Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley, özel hayatlarına dair açıklama yapmamayı tercih ederek, bu süreci aile arasında geçirmeyi seçti. Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie, ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 'Barbie' filmiyle dünya çapında tanınan Robbie, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, minik yavrularını kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

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