Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yok

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Malezya'nın Kota Belud bölgesinin yaklaşık 55 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Yaklaşık 619,8 kilometre derinlikte kaydedilen depreme ilişkin ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

