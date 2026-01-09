Maduro'ya ihanet eden hain belli oldu! Elinde 32 askerin kanı var! Marcano Tabata artık vatan haini

ABD, Venezuela'ya gece yarısı saldırı düzenledi. Devlet Başkanı Maduro ile eşini yatak odasından kaçırıp ABD'ye götürdü. ABD askerlerinin Maduro'nun yatak odasına nasıl girdiği tartışılırken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, DGCIM ile Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanı Tümgeneral Javier Marcano Tábata, ABD operasyonundan önce Maduro'nun sarayında Kübalı 32 korumanın ölüm emrini verdi. ABD askerlerine de sarayın kapısını açtı. Bu iddia üzerine Tabata görevden alındı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, "Vatan hainliği" ile suçlanan Tabata'nın yerine General Gustavo Lopez'i atadı.

