Maduro’dan önce Noriega! Ülkeler farklı gerekçe aynı: ABD o ülkeyi 26 bin askerle işgal etmişti
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülkeye yapılan saldırıların ardından kaçırması ile 1989’da yaşananlar yeniden gündem oldu. ABD Maduro ile aynı gerekçelerle Panama’nın askeri lideri Manuel Noriega’yı suçlamış ve 26 bin askerle Panama’yı işgal etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdıklarını duyurdu. ABD'nin Maduro anlaşmaya hazır olduğunu duyurmasına rağmen düzenlediği ve "Yeniden Şimşek" adını verdiği saldırı dünyada şok etkisi yarattı. Fakat bu ilk değil.
MADURO'DAN ÖNCE NORIEGA
ABD 1989'da Panama'nın askeri lideri Manuel Noriega'yı "Haklı Dava Operasyonu" ile kaçırmıştı. Bu olay görevdeki bir devlet başkanının ABD özel kuvvetleri tarafından yakalanıp zorla üçüncü bir ülkeye teslim edildiği ilk vaka oldu.
ABD GÜÇ KULLANARAK REJİMİ DEĞİŞTİRDİ
Diplomatik çevreler bunun 21. Yüzyılda hala yürürlükte olan "ABD öncülüğünde güç kullanarak rejim değişikliği"nin kesin bir örneği olarak değerlendirdi.
Manuel Noriega, başlangıçta ABD'nin düşmanı değil, dostuydu. 1980'lerde Panama'nın fiili yöneticisi olarak Soğuk Savaş sırasında önemli bir CIA muhbiri olarak görev yaptı ve Orta ve Güney Amerika'daki komünist güçleri engellemek için ABD'den fon ve siyasi destek aldı.
ÜLKELER FARKLI "GEREKÇE" AYNI
ABD daha sonra Noriega'nın bu ilişkiyi Kolombiya uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmak, ABD'ye kokain kaçakçılığı için bir geçiş merkezi görevi görmek ve büyük bir servet edinmek için kullandığını iddia etti.
PANAMA'YA 26 BİN ASKER KONUŞLANDIRDILAR
Zamanla Noriega ABD karşıtı bir tutum sergilerken Aralık 1989'da Panama'da görev yapan bir ABD subayının Panama savunma güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Washington harekete geçti. Dönemin ABD Başkanı George H.W.Bush ABD vatandaşlarının korunmasını ve uyuşturucuyla mücadeleyi gerekçe göstererek 20 Aralık 1989'da 26 bin asker konuşlandırdı ve Panama'ya tam ölçekli işgal başlattı.
ABD'nin Noriega ve Maduro'yu tutuklama gerekçeleri ve yöntemleri benzerdi. ABD, her ikisini de diplomatik dokunulmazlığa sahip "devlet başkanları" olarak değil, ABD yasalarını ihlal eden "uyuşturucu suçluları" olarak sınıflandırdı.
Noriega, başkan değil, Panama Savunma Kuvvetleri Başkanıydı fakat aslında başkanın ardındaki fiili yöneticiydi.
ABD Panama'da orduyu dağıtmak için 26 bin kara askerinin katıldığı tam ölçekli bir işgal ile saldırdı. Venezuela'da ise Maduro liderliğini yok etmek için Delto Force kuvvetlerini kullandı. Venezuela'da tam işgal görülmese de hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği biliniyor. Trump'ın Yeniden Şimşek adını verdiği saldırıdan sonra ülkeye yönelik saldırıları durduracağı ise belirsiz.