Maduro’dan önce Noriega! Ülkeler farklı gerekçe aynı: ABD o ülkeyi 26 bin askerle işgal etmişti

ABD daha sonra Noriega'nın bu ilişkiyi Kolombiya uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmak, ABD'ye kokain kaçakçılığı için bir geçiş merkezi görevi görmek ve büyük bir servet edinmek için kullandığını iddia etti.

Manuel Noriega, başlangıçta ABD'nin düşmanı değil, dostuydu. 1980'lerde Panama 'nın fiili yöneticisi olarak Soğuk Savaş sırasında önemli bir CIA muhbiri olarak görev yaptı ve Orta ve Güney Amerika'daki komünist güçleri engellemek için ABD'den fon ve siyasi destek aldı.

Noriega, Takvim Fotoğraf Arşivi

PANAMA'YA 26 BİN ASKER KONUŞLANDIRDILAR

Zamanla Noriega ABD karşıtı bir tutum sergilerken Aralık 1989'da Panama'da görev yapan bir ABD subayının Panama savunma güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Washington harekete geçti. Dönemin ABD Başkanı George H.W.Bush ABD vatandaşlarının korunmasını ve uyuşturucuyla mücadeleyi gerekçe göstererek 20 Aralık 1989'da 26 bin asker konuşlandırdı ve Panama'ya tam ölçekli işgal başlattı.

ABD'nin Noriega ve Maduro'yu tutuklama gerekçeleri ve yöntemleri benzerdi. ABD, her ikisini de diplomatik dokunulmazlığa sahip "devlet başkanları" olarak değil, ABD yasalarını ihlal eden "uyuşturucu suçluları" olarak sınıflandırdı.

Noriega, başkan değil, Panama Savunma Kuvvetleri Başkanıydı fakat aslında başkanın ardındaki fiili yöneticiydi.