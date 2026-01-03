Maduro hakkında şok iddia: Yatak odasından sürüklenerek kaçırıldı

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Haberde, konuya yakın bir kaynağa dayandırılarak, Maduro ve Flores'in ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyon sırasında yatak odalarından çıkarılarak sürüklendiği öne sürüldü. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduğunu ve müdahalenin gece yarısı gerçekleştiğini aktardı.

Söz konusu iddialara ilişkin Venezuela veya Amerika Birleşik Devletleri makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.