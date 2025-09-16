PODCAST CANLI YAYIN

Lübnan'daki patlamanın faili Bulgaristan'da yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan liman patlamasından dolayı Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan İgor Grechushkin'in Bulgaristan'da yakalandığı bildirildi.

Bulgar Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Grechushkin'in, Lübnan adli makamlarının Eylül 2020 tarihli tutuklama emri üzerine arandığını bildirildi.

Açıklamada, Grechushkin'in "Lübnan'a patlayıcı madde sokmak, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör eylemi, bir gemiyi batırmak amacıyla makineleri devre dışı bırakmaktan" arandığı ifade edildi.

Savcılık açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Rusya vatandaşı Grechushkin'in Bulgaristan'a turist olarak uçakla geldiği ve İnterpol'ün veri tabanında yapılan kontrolde kırmızı bültenle arandığının belirlendiği aktarıldı.

Sofya Havalimanı Sınır Kontrol Müdürü Zdravko Samuilov da basına yaptığı açıklamada, Grechushkin'in direnmeden teslim olduğunu söyledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Grechushkin'in bagajında şüpheli herhangi bir şey bulunmadığı açıklandı.

Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama (AA)Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama (AA)
LİMANDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Borsa İstanbul
