Lübnan'daki patlamanın faili Bulgaristan'da yakalandı

Sofya Havalimanı Sınır Kontrol Müdürü Zdravko Samuilov da basına yaptığı açıklamada, Grechushkin'in direnmeden teslim olduğunu söyledi.

Savcılık açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Rusya vatandaşı Grechushkin'in Bulgaristan'a turist olarak uçakla geldiği ve İnterpol 'ün veri tabanında yapılan kontrolde kırmızı bültenle arandığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Grechushkin'in "Lübnan'a patlayıcı madde sokmak, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör eylemi, bir gemiyi batırmak amacıyla makineleri devre dışı bırakmaktan" arandığı ifade edildi. Kırmızı bültenle aranan suçlu İnterpol tarafından yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Grechushkin'in bagajında şüpheli herhangi bir şey bulunmadığı açıklandı.

Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama (AA)

LİMANDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

