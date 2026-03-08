İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Sky News'te katıldığı programda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, İran'ın hedefi olan ülkelere savunma desteği sağlamak amacıyla İngiliz savaş uçaklarının bölgede sürekli devriye uçuşu yaptığını söyledi.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının başladığı günden bu yana bölgede bulunan yaklaşık 300 bin İngiliz vatandaşının tahliyesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Cooper, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in "İngiltere ABD'ye ilk günden destek vermeliydi." yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.
"İNGİLTERE ULUSAL ÇIKARLARINA GÖRE HAREKET ETTİ"
Cooper,"İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun davranmamız lazım. Bu nedenle ABD ve İsrail tarafından yürütülen başlangıç saldırılarına destek vermedik. İran'ın müttefiklere saldırı düzenlemesiyle bu ülkelere savunma desteği vermeye başladık." dedi.
Blair'in görüşüne katılmadığını ifade eden Cooper, İngiltere'nin bu süreçte diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü vurguladı.
"Ne olursa olsun ABD'ye katılmamız gerektiğini söyleyenler var."diyen Cooper, ABD'ye her koşulda katılmanın ya da tamamen karşı çıkmanın İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını belirtti. Cooper ayrıca, İngiltere'nin Irak savaşında yaşananlardan önemli dersler çıkardığını da söyledi.
"IRAK'TAN DERS ÇIKARDIK"
İngiltere'nin geçmiş askeri müdahalelerden önemli tecrübeler edindiğini belirten Cooper, ülkenin dış politika kararlarını bu deneyimler ışığında değerlendirdiğini ifade etti. Bu nedenle hükümetin askeri adımlar konusunda temkinli ve dengeli bir yaklaşım benimsediğini dile getirdi.
"DİPLOMASİYİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin ABD'ye yeterli destek vermediği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen Cooper, şu ifadeleri kullandı:
"Bu görevi yaparken sosyal medya paylaşımlarına değil gerçeğe odaklanmam gerektiğini öğrendim. ABD Başkanı'nın ABD'nin çıkarlarına uygun davranma sorumluluğu var, İngiltere Başbakanı'nın da İngiltere'ninkine uygun davranma sorumluluğu var."
Cooper, iki liderin zaman zaman farklı düşünse de iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Biz işleri söz oyunları ya da abartıyla değil gerçekten pratik, sakin ve istikrarlı kararlar alarak yapacağız."dedi.
İngiltere'nin diplomaside farklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Cooper, "Eğer diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil. Bu hükümet farklı bir yol izliyor." ifadelerini kullandı.