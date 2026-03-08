"DİPLOMASİYİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin ABD'ye yeterli destek vermediği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına da değinen Cooper, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi yaparken sosyal medya paylaşımlarına değil gerçeğe odaklanmam gerektiğini öğrendim. ABD Başkanı'nın ABD'nin çıkarlarına uygun davranma sorumluluğu var, İngiltere Başbakanı'nın da İngiltere'ninkine uygun davranma sorumluluğu var."

Cooper, iki liderin zaman zaman farklı düşünse de iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Biz işleri söz oyunları ya da abartıyla değil gerçekten pratik, sakin ve istikrarlı kararlar alarak yapacağız."dedi.

İngiltere'nin diplomaside farklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Cooper, "Eğer diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil. Bu hükümet farklı bir yol izliyor." ifadelerini kullandı.