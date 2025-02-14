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Londra’da Türk konsolosluğu önünde provokasyon! Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanı yakalandı

İngiltere’de bir provokatör Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalıştı. Londra’nın Knightbridge semtinde Türk konsolosluğu önünde Kur’an-o Kerim yakmaya çalışan provokatör polis tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın sosyal medya hesabında Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Stockholm'ün’de TikTok'ta canlı yayın sırasında öldürülen İsveçli Salwan Momika'nın anısına bir protesto düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:56
Londra’da Türk konsolosluğu önünde provokasyon! Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanı yakalandı

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    İngiltere'de, Londra'nın Knightsbridge semtinde Türk Konsolosluğu'nun dışında bir provokatör Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı.

    PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: İDOLÜ PROVOKATÖR SALWAN

    Provokatörün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, daha önce Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Stockholm'ün'de TikTok'ta canlı yayın sırasında öldürülen İsveçli Salwan Momika'nın anısına bir protesto düzenleyeceğini söylemişti.

    Kuran-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldüKuran-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü

    TÜRK KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROVOKASYON

    Olay, Türk Konsolosluğu'nun yakınındaki Rutland Bahçeleri'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın Kuran'an-ı Kerim'i ateşe verdiği görüldü.

    Londra Polisi, 13 Şubat günü saat 14.11'de kitap yakma girişimine ilişkin ihbar aldı ve kısa süre sonra olay yerine geldi. Provokatör etkisiz hale getirildi.

    SOSYAL MEDYADA GERİ SAYIM

    Yakma girişimi öncesinde X'te bir hesap, olaya geri sayımla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

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