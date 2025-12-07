Londra Kulesi’nde tacı hedef aldılar: Aktivistlerden muhallebili saldırı!

İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan 'Take Back Power (Gücü Geri Al)' adlı grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu Londra Kulesi'ndeki cam muhafazaya muhallebili saldırı yaptı. Saldırganlar, "Ülkenin farklı kentlerinde saldırılar devam edecek" dedi.

