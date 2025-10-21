Letonya merkezli siber çeteye uluslararası darbe: 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi

PODCAST CANLI YAYIN

Letonya merkezli bir siber suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen "SIMCARTEL" isimli uluslararası polis operasyonunda bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu.

SİBER SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Avrupa genelinde binlerce kişiyi dolandıran siber suç şebekesi çökertildi. Avrupa Polis Ofisi'nden (EUROPOL) yapılan açıklamaya göre, Letonya polisi yasa dışı iletişim altyapısı kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik "SIMCARTEL" adlı uluslararası operasyonu gerçekleştirdi.

40 BİN AKTİF SIM KART ELE GEÇİRİLDİ

Şebeke tarafından kullanılan adrese yapılan baskında bin 200 adet SIM kutusu cihazı ve 40 bin aktif SIM kart ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alınırken, 5 sunucuya da el konuldu. EUROPOL, Avusturya'da en az bin 700, Letonya'da ise en az bin 500 siber dolandırıcılık vakasına karıştığı belirlenen şebekenin yalnızca Avusturya'da 4,5 milyon euro, Letonya'da ise 420 bin euro olmak üzere milyonlarca euro haksız kazanç elde ettiğini açıkladı.

