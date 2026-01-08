Kuzey Atlantik’te kriz tırmandı: ABD Rus petrol tankeri Marinera’ya el koydu

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ve Maduro'nun alıkonulmasının ardından, gerilim bu kez Kuzey Atlantik'in açık sularına taşındı. ABD, Venezuela'dan petrol taşıyan "Marinera" adlı petrol tankerine el koymak istedi. Tanker mürettebatı olası bir müdahaleye karşı rotayı Atlantik Okyanusu'na kırdı ve tescil adını Bella1 olarak değiştirip Rus bayrağı taktı. ABD askeri savaş gemileri tankere yakın takibini sürdürünce Moskova denizaltısını bölgeye gönderdi. ABD'nin İngiltere'deki üsleri lojistik merkez olarak kullanarak geniş çaplı bir deniz operasyonuna hazırlandığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geminin uluslararası sularda "seyrüsefer özgürlüğü" çerçevesinde ilerlediğini savunarak Batılı ülkeleri bu ilkeye saygı duymaya çağırdı.

