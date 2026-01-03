Kutsal yeminde ata yadigarı Osmanlı izi

ABD'nin New York eyaletine seçilen ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı. Mamdani'nin, Suriye kökenli eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Osmanlı dönemi Suriye'sinde yazılan ve eşinin ailesine ait Kur'an-ı Kerim'e el bastığı ortaya çıktı. Diğer Kuran'ı Kerim'in ise dedesi ve büyükannesine ait olduğu öğrenildi. Mamdani "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz" dedi.

