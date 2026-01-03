Küresel güçlerin iştahını kabartan servet: Venezuela’nın yeraltı zenginlikleri

Dünyanın en zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olan Venezuela , sahip olduğu devasa enerji ve maden rezervleri nedeniyle uzun süredir ABD'nin jeopolitik hesaplarında kritik bir konumda yer alırken, bu gerilim son olarak askeri boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump 'ın açık tehditlerinin ardından Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlendi. Washington yönetimi, operasyon sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırıldığını ileri sürerken, Maduro'nun Guantanamo'ya götürüldüğü iddiası uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Venezuela yönetimi ise saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, ABD'nin hamlesini ülkenin yer altı zenginliklerine yönelik doğrudan bir müdahale olarak nitelendirdi.

Trump, Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu, AA

UZUN YILLARDIR ABD'NİN HEDEFİNDE

Petrol ve maden zenginliğiyle öne çıkan Venezuela, yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerini barındıran geniş yer altı potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Latin Amerika'da bu alanda öne çıkan ülke, Washington'ın bölgeye yönelik stratejilerinde yıllardır merkezi bir rol oynuyor.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'e konuşlandırdığı savaş gemileri, bölgede askeri gerilimi artırırken, bu adımlar dünya kamuoyu tarafından da yakından izleniyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililer, söz konusu askeri hamlelerin ülkenin yer altı kaynaklarına yönelik bir baskı unsuru olduğunu daha önce defalarca dile getirmişti.