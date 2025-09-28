Kremlin: Putin, Trump ile Moskova’da görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu vurgulayarak, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesinin hesaba katılması talebine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun güncel olduğunu söyledi. Peskov, önce Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) çerçevesinde müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.