Kremlin: Putin, Trump ile Moskova’da görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova’da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, New START müzakerelerinin öncelikli olduğunu, ilerleyen dönemde ise İngiltere ve Fransa’nın nükleer cephanesinin de Avrupa güvenliği bağlamında gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu vurgulayarak, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesinin hesaba katılması talebine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun güncel olduğunu söyledi. Peskov, önce Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) çerçevesinde müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

İki lider geçtiğimiz ağustos ayında bir araya gelmişti (AA)İki lider geçtiğimiz ağustos ayında bir araya gelmişti (AA)

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelmişti. Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da yapma teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

