PODCAST CANLI YAYIN

Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin yakında görüşebilir

Kremlin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin şu ana kadar Ukrayna'daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti ve "Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin yakında görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa sürede telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan ve Putin, ReutersBaşkan Erdoğan ve Putin, Reuters

"PUTİN VE ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİ KONUSUNDA ANLAŞABİLİR"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin şu ana kadar Ukrayna'daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, "Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü