Köpekbalığının üzerine atlayıp sörf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Basra Körfezi'ndeki Abadan açıklarında, petrol platformlarının yakınlarında bir kişinin tekneden köpekbalığının sırtına atladığı ve dans ettiği anlar gündeme damga vurdu.Basra Körfezi’nde ilginç görüntüler kamerada!
TEKNEDEN ATLADI KÖPEK BALIĞIYLA SÖRF YAPTI
2023 yılında çekildiği tespit edilen videoda bir adamın balina köpekbalığına yaklaşmak için tekneden denize atladığı görüldü.
Köpekbalığının yüzgecini yakalayan adam, sırtında ayağa kalkarak ellerini çırptı ve dans etti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Adamın köpek balığının üzerinde yaptıkları büyük tepki çekti.