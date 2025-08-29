PODCAST CANLI YAYIN

Köpekbalığının üzerine atlayıp sörf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Tekneden balina köpekbalığının üzerine atlayıp sörf yapan adam görenleri şaşkına çevirdi. Basra Körfezi’ndeki Abadan açıklarında, İran petrol platformlarının yakınlarında bir kişi, tekneden balina köpekbalığının üzerine atlarken görüldü. Şahsın köpekbalığı üzerinde sörf yaptığı anlar gündeme damga vurdu.

Basra Körfezi'ndeki Abadan açıklarında, petrol platformlarının yakınlarında bir kişinin tekneden köpekbalığının sırtına atladığı ve dans ettiği anlar gündeme damga vurdu.

Basra Körfezi’nde ilginç görüntüler kamerada!

TEKNEDEN ATLADI KÖPEK BALIĞIYLA SÖRF YAPTI

2023 yılında çekildiği tespit edilen videoda bir adamın balina köpekbalığına yaklaşmak için tekneden denize atladığı görüldü.

Köpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırKöpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Köpekbalığının yüzgecini yakalayan adam, sırtında ayağa kalkarak ellerini çırptı ve dans etti.

Köpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırKöpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Adamın köpek balığının üzerinde yaptıkları büyük tepki çekti.

Köpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırKöpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

O görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar "Bu korkunç. Balina köpekbalığı plankton yiyen nazik ve tamamen tehditkar olmayan canlılardır.", "Neden bu muhteşem hayvanı taciz ediyor?" şeklinde yorumlar yaptı.

Köpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırKöpekbalığı ile sörf, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Bir diğer kullanıcı ise balina köpekbalığının istese adamı suyun derinliklerine çekebileceğini yazdı.

