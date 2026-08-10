Kolombiya beşik gibi sallandı: 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.