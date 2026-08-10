Kolombiya beşik gibi sallandı: 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem
Güney Amerika ülkesi Kolombiya, yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.
Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya