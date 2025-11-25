Kızılay’ın son İyilik Gemisi Gazze’ye ulaştı

TÜRK Kızılay'ın son İyilik Gemisi ile gönderdiği insani yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen Gazze'ye giriş yaptı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Kızılay'ın Gazze ve Deyr el-Belah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi. Bu hizmet, özellikle yerinden edilmiş aileler, yaşlılar ve çocuklar için hayati destek niteliği taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN