Kırmızı bültenle aranıyordu! Kara Mamba lakaplı uyuşturucu baronu Hollanda’ya iade edildi

Gana'da 1995'te dünyaya gelen İsaac Bignan, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşadı. Küçük yaşlarda uyuşturucuyla tanıştı. Çete savaşlarında rakiplerine düzenlediği bombalı saldırılar nedeniyle "Bom" lakabını alırken, acımasızlığı nedeniyle de suç örgütleri arasında dünyanın en zehirli yılanı "Kara Mamba" olarak adlandırıldı.

Tüm dünyada kırmızı bültenle aranırken, Isparta'da yakalandı. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen hafta Türk İnterpolü tarafından gizli bir şekilde Hollanda'ya yollandı. Hapse atıldı.