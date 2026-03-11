1999 yılında Tomoaki Hamatsu adlı yarışmacı, bir televizyon programı için evden çıkmadan sadece dergi yarışmalarını kazanarak geçimini sağladı.

Japonya yalnızlıkla mücadele etmek için oldukça sıra dışı yöntemlere başvuran bir ülke. Kiralık ailelerden, yas telefon kulübelerine kadar insanların sosyal izolasyonu aşmak için geliştirdiği çözümler oldukça ilginç. İşte 5 tuhaf yöntem...

1999 yılında Tomoaki Hamatsu adlı yarışmacı, bir televizyon programı için evden çıkmadan sadece dergi yarışmalarını kazanarak geçimini sağladı.

EVDEN DERGİ YARIŞMALARIYLA GEÇİNMEK

Mental Floss'da yer alan habere göre 1999 yılında bir Japon televizyon programı yarışmacılardan Tomoaki Hamatsu'nun evden hiç çıkmadan geçimini sağlamasını istedi. Yalnızca dergi yarışmalarını kazanarak yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını temin edebilecekti. Başlangıçta hiçbir eşyası yoktu ve kıyafet kazanamadığı için deney boyunca çıplaktı. Ancak yiyecek ve diğer bazı ihtiyaçları karşılayabildi. Bu süreç, ona "Nasubi" (patlıcan) sahne adını kazandırdı ve küçük çaplı bir eğlence kariyerine başlamasına yol açtı.

Japonya’da “kiralık aile” hizmetleri oldukça popüler. Fotoğraf: The Japan Times

ORTA YAŞLI BİRİNİ KİRALAMAK

Japonya'da "kiralık aile" hizmetleri oldukça popüler. 2012'de Takanobu Nishimoto, Ossan Rental adlı hizmeti başlattı. Bu hizmet yalnız hissettiğinizde size arkadaşlık edebilecek orta yaşlı bir adamı kiralamanıza olanak tanıyor. İster sohbet etmek, ister keman dinlemek, ister bir etkinliğe eşlik etmek isteyin ossan'lar fiziksel temas olmadan yalnızlık hissinizi azaltmayı amaçlıyor.