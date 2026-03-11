Japonya yalnızlıkla mücadele etmek için oldukça sıra dışı yöntemlere başvuran bir ülke. Kiralık ailelerden, yas telefon kulübelerine kadar insanların sosyal izolasyonu aşmak için geliştirdiği çözümler oldukça ilginç. İşte 5 tuhaf yöntem...
EVDEN DERGİ YARIŞMALARIYLA GEÇİNMEK
Mental Floss'da yer alan habere göre 1999 yılında bir Japon televizyon programı yarışmacılardan Tomoaki Hamatsu'nun evden hiç çıkmadan geçimini sağlamasını istedi. Yalnızca dergi yarışmalarını kazanarak yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını temin edebilecekti. Başlangıçta hiçbir eşyası yoktu ve kıyafet kazanamadığı için deney boyunca çıplaktı. Ancak yiyecek ve diğer bazı ihtiyaçları karşılayabildi. Bu süreç, ona "Nasubi" (patlıcan) sahne adını kazandırdı ve küçük çaplı bir eğlence kariyerine başlamasına yol açtı.
ORTA YAŞLI BİRİNİ KİRALAMAK
Japonya'da "kiralık aile" hizmetleri oldukça popüler. 2012'de Takanobu Nishimoto, Ossan Rental adlı hizmeti başlattı. Bu hizmet yalnız hissettiğinizde size arkadaşlık edebilecek orta yaşlı bir adamı kiralamanıza olanak tanıyor. İster sohbet etmek, ister keman dinlemek, ister bir etkinliğe eşlik etmek isteyin ossan'lar fiziksel temas olmadan yalnızlık hissinizi azaltmayı amaçlıyor.
YAS TELEFON KULÜBESİ
Ōtsuchi kasabasında kaybettiklerinizle konuşmanıza izin veren tek yönlü bir telefon kulübesi bulunuyor. Telefon gerçek dünyaya bağlı değil konuşmanız rüzgarla "taşınıyor". Bu fikir, bahçıvan Itaru Sasaki'nin kuzenini kaybettikten sonra acısını hafifletmek için ortaya çıktı. 2011'deki deprem ve tsunaminin ardından kasabada birçok kişi bu tesise ihtiyaç duydu ve kulübe yas tutanların kullanımına daha dayanıklı bir şekilde yenilendi.
İŞTEN AYRILMAYI VEKİL ÜZERİNDEN YAPMAK
Japon iş kültüründe, çalışanların uzun süre aynı şirkette kalması yaygın. Ancak bazıları patronlarına istifa etmek istediklerini söylemekten çekiniyor. Özel bir şirket 450 dolar karşılığında sizin adınıza işten ayrılmanızı sağlıyor. Böylece yüz yüze konuşma ve veda süreçlerinden kaçınabiliyorsunuz. Bu yöntem sosyal kaygısı yüksek çalışanlar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
BİR ADADA YALNIZ YAŞAMAK
Masafumi Nagasaki, 1989'da emekli olduktan sonra Sotobanari adasına taşındı ve 29 yıl boyunca yalnız yaşadı. Başlangıçta bir tayfun eşyalarını yok etti ancak o adada yaşamaya devam etti. Ara sıra erzak temini için adayı terk etse de temel olarak tamamen yalnızdı. 2018'de yetkililer tarafından adadan alınsa da Nagasaki medeniyete dönmeye gönülsüz değildi. Bu deneyim yalnızlığın bazı insanlar için ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.
