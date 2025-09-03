PODCAST CANLI YAYIN

Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlen askeri geçit törenine sahnelerden uzak tuttuğu kızı Kim Ju-ae’yi de götürdü. Kim’in koltuğunu devretmek için hazırlıklara başladığı iddia edilen 12 yaşındaki kızını da yanına almasıyla halef iddiaları güçlendi. İşte Kim Jong Un’un ilk kez kıtalararası balistik füze fırlatışında dünyaya gösterdiği kızı…

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koltuğu devretmek için hazırlıklara başladığı 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi ilk kez yurtdışında kamuoyu önüne çıkardı. Jong Un'un kızını beraberinde Çin'e götürmesi, hanedanlık yönetiminde potansiyel hedef olabileceği yönündeki spekülasyonları daha da artırdı.

KİM'İN GİZEMLİ KIZI

Gizlilik içindeki Kuzey Kore, onun adını ya da yaşını hiç açıklamadı ancak Güney Kore istihbarat yetkilileri, onun eski Amerikalı basketbolcu Dennis Rodman tarafından Ju Ae olarak tanımlanan kızı olduğuna inanıyor. Rodman, 2013'te Kim'in ailesiyle vakit geçirdi ve onu bebekken kucağına aldığını anlattı.

İLK RESMİ SEYAHAT ÇİN'E

Kim Jong Un, Çin'in Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Japonya'nın teslim olmasını anmak için çarşamba günü düzenlediği büyük askeri geçit törenine katılırken Pyongyang'dan Çin'in başkenti Pekin'e gece yolculuğu yapmak için kullandıkları zırhlı trenden inerken babasının hemen arkasında görüldü.

İLK KEZ BALİSTİK FÜZE FIRLATIŞINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol ettiği devlet medyası, Ju Ae'nin 2022'de babasına kıtalararası balistik füze fırlatışında eşlik ettiği ilk kez dünyaya gösterilene kadar Kim Jong Un'un çocukları hakkında hiçbir şey açıklamamıştı.

Kim ailesinin diğer çocukları hakkında ise henüz çok az şey biliniyor.

Güney Kore istihbarat teşkilatı, erkek egemen hanedanlığın zirvesine yükselip yükselemeyeceği konusundaki sorulara rağmen, Ju Ae'yi şu ana kadarki en olası halef olarak görüyor.

Yaklaşık 12 yaşında olduğu tahmin edilen Ju Ae, Mayıs ayında Rusya Büyükelçiliği'nde düzenlenen diplomatik etkinlikte ilk kez yer alması da dahil olmak üzere giderek daha fazla ilgi çeken etkinliğe katılıyor.

