Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koltuğu devretmek için hazırlıklara başladığı 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi ilk kez yurtdışında kamuoyu önüne çıkardı. Jong Un'un kızını beraberinde Çin'e götürmesi, hanedanlık yönetiminde potansiyel hedef olabileceği yönündeki spekülasyonları daha da artırdı.
KİM'İN GİZEMLİ KIZI
Gizlilik içindeki Kuzey Kore, onun adını ya da yaşını hiç açıklamadı ancak Güney Kore istihbarat yetkilileri, onun eski Amerikalı basketbolcu Dennis Rodman tarafından Ju Ae olarak tanımlanan kızı olduğuna inanıyor. Rodman, 2013'te Kim'in ailesiyle vakit geçirdi ve onu bebekken kucağına aldığını anlattı.
İLK RESMİ SEYAHAT ÇİN'E
Kim Jong Un, Çin'in Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Japonya'nın teslim olmasını anmak için çarşamba günü düzenlediği büyük askeri geçit törenine katılırken Pyongyang'dan Çin'in başkenti Pekin'e gece yolculuğu yapmak için kullandıkları zırhlı trenden inerken babasının hemen arkasında görüldü.