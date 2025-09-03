Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde

Kim Ju-ae ve Kim Jong Un, Ekran Görüntüsü

İLK KEZ BALİSTİK FÜZE FIRLATIŞINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol ettiği devlet medyası, Ju Ae'nin 2022'de babasına kıtalararası balistik füze fırlatışında eşlik ettiği ilk kez dünyaya gösterilene kadar Kim Jong Un'un çocukları hakkında hiçbir şey açıklamamıştı.

Kim ailesinin diğer çocukları hakkında ise henüz çok az şey biliniyor.