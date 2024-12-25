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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakta çok sayıda ölü olduğu bildirildi. Kazak yetkililer düşen uçaktan 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Peki, uçağın düşme sebebi ne? Azerbaycan basınından ilk iddia geldi. İşte, kazadan ilk görüntüler...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:55
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

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    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

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    Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.

    Kazakistan'da yolcu uçağı böyle düştü! İşte facia anına dair en ne görüntü!

    CANLI ANLATIM
    10:43 25 Aralık 2024
    KAZADAN KURTULANLARIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

    Düşen uçaktan sağ kurtulanların ilk görüntüsü geldi.

    10:28 25 Aralık 2024
    52 PERSONEL SAHADA

    Aktau'da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 aracın kaza mahalline geldiği bildirildi.

    10:22 25 Aralık 2024
    KAZANIN SEBEBİ NE?

    Azerbaycan basını tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre olayın nedeni uçağın kuş sürüsüne çarpmasıydı.

    Bir diğer iddia ise uçağın sis yüzünden düştüğü yönünde.

     

    10:21 25 Aralık 2024
    62'Sİ YOLCU 5'İ MÜRETTEBAT 72 KİŞİ
    Uçakta 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.
    10:16 25 Aralık 2024
    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

    Uçağın kazadan önce havalimanının üzerinde birkaç tur attığı bildirildi.

    10:14 25 Aralık 2024
    AZERBAYCAN UÇAĞI AKTAU'YA DÜŞTÜ

    Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.