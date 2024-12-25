Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.
Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.
Düşen uçaktan sağ kurtulanların ilk görüntüsü geldi.
Aktau'da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 aracın kaza mahalline geldiği bildirildi.
Azerbaycan basını tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre olayın nedeni uçağın kuş sürüsüne çarpmasıydı.
Bir diğer iddia ise uçağın sis yüzünden düştüğü yönünde.
Uçağın kazadan önce havalimanının üzerinde birkaç tur attığı bildirildi.
Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.