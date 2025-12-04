Katillere bir tokat daha

PODCAST CANLI YAYIN

Guinnes Dünya Rekorları (GWR), İsrail'i boykot etme ve ülkeden rekor başvurusu kabul etmeme kararı aldı. Tel Aviv bu karar nedeniyle çılgına döndü.

İsrail'de böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi. Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi. İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'nden, "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluş bu durumu bebek katili Netanyahu'ya sundu. Netanyahu'nun da bu karar nedeniyle tepki gösterdiği belirtildi. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filsitinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.

