Katil Netanyahu'dan Gazze halkına tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi.

Bu yüksek binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

