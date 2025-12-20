Katil İsrail saldırılarında binlerce zeytin ağacı yok edildi

Terörist İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırıları sonucu, son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 3 bin 413 ağaç zarar gördü. İsrail'in bu tür eylemleri sistematik bir şekilde yaptığı artık bilinen bir gerçek. Uluslararası raporlara göre İsrail, son 20 yılda 800 bin civarında zeytin ağacını yok etti.