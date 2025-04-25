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Katil İsrail ordusundan soykırım itirafı: 2 milyon 300 bin Filistinli açlıktan ölecek

Katil devlet İsrail'den soykırım itirafı. Ordu yetkilileri, "Gazzelileri yok edeceğiz. 2 milyon 300 bin Filistinli açlıktan ölecek. İki hafta içinde ölümleri duyacağız" dedi. Dünya bu soykırıma hala sessiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Katil İsrail ordusundan soykırım itirafı: 2 milyon 300 bin Filistinli açlıktan ölecek

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Terörist devlet İsrail, soykırımlarına aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nde binaları ve hastaneleri hedef alan İsrail, dün gece de çocuk, kadın 120 kişiyi şehit etti. İsrail ordusu ise 2.3 milyon Filistinli için kıtlık planını uyguladıklarını itiraf etti.

İsrail ordu yetkilileri, Walla sitesine, "Gazze'den ayrılmak istemeyenleri yok edeceğiz. İki hafta içinde çok daha ciddi krizler bekliyoruz. Açlıktan ölecekler. İnsani yardım asla bölgeye ulaşmayacak" açıklamasını yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunu savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, babaannesinin Holokost'ta çektiği açlığı anlatırken utanmadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de, Gazze genelinde yaşam koşullarının "korkunç" olduğunu belirtti. Dujarric, "Maalesef Gazze, mezarlığa dönüyor. Toplumun yüzde 75'i lağım ve açık atığa maruz kaldı. İnsani yardımların yeniden bölgeye ulaşmasını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını teminen nüfuzu bulunan üye devletlerin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ
İsrail ordusu, vampirler gibi kana susadı. Her gece ışıkları yanan apartmanları hedef seçiyor. Sadece dünkü saldırılarda 20'si çocuk 88 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri de yaşları 10 ila 14 arasında 14 çocuğu gözaltına aldı. BM'nin İsrail aleyhine yaptığı açıklamalar, Avrupa medyasında sansüre uğramaya başladı.

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